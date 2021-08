Pietra, completata l'installazione del nuovo impianto di climatizzazione della residenza protetta "Santo Spirito" - IVG.it

Pietra Ligure. Con la “consegna lavori”, avvenuta lunedì 26 luglio alla presenza dell’amministrazione, dei tecnici comunali e dell’impresa, è stato ufficialmente terminato l’intervento di realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione a servizio della residenza protetta comunale “Santo Spirito” di Pietra Ligure.

Nel dettaglio, l’intervento ha previsto l’installazione di un impianto ex novo composto principalmente da unità di recupero calore di tipo entalpico con pompa di calore integrata, al fine di garantire le condizioni di aria neutra, di corretta filtrazione e di adeguata salubrità degli spazi, da diverse unità indipendenti per il trattamento dell’aria e da ventilconvettori in numero adeguato per ogni ambiente.

Ogni stanza è dotata di un termostato ambiente locale. Come elemento di produzione dei fluidi è stata installata, nel piazzale laterale alla struttura, una pompa di calore idronica ad alimentazione elettrica. Tutte le apparecchiature dell’impianto di climatizzazione sono munite di scheda di comunicazione su protocollo Modbus, soluzione che ha permesso di limitare al massimo il cablaggio e consente il totale controllo da remoto.

“Le condizioni climatiche estive cui stiamo assistendo ormai da anni, con il perdurare del caldo afoso, hanno reso necessario il completamento della climatizzazione dell’intera struttura, con una sua significativa riqualificazione funzionale e l’importante miglioramento delle condizioni di fruizione da parte degli ospiti – affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – Abbiamo portato a termine un intervento complesso e importante che come amministrazione ci siamo da subito dati come priorità. I lavori, finanziati con fondi propri comunali per un ammontare complessivo di 313 mila euro, hanno visto la suddivisione in due lotti con le lavorazioni iniziate l’anno scorso e terminate nelle scorse settimane, riuscendo a rendere pienamente operativo il condizionamento di tutta la struttura prima dell’inizio della stagione caratterizzata da temperature elevate e permettendo agli ospiti di godere di spazi adeguatamente raffrescati, più funzionali, salubri e quindi accoglienti”.

“Grazie agli uffici per il lavoro svolto con competenza e determinazione e ai progettisti e all’impresa appaltatrice per la professionalità dimostrata. Insieme abbiamo raggiunto un risultato bello e importante per tutta la nostra comunità”, concludono De Vincenzi, Amandola e Pastorino.