Pieno recupero dei traffici portuali a Savona-Vado Ligure: più lenta la ripresa delle crociere - IVG.it

Liguria. Il trimestre aprile e giugno 2021 per il traffico containerizzato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si è chiuso con una crescita del 37,9% rispetto al 2020. Più importante risulta il confronto con il 2019: rispetto allo stesso periodo di quell’anno, infatti, il secondo trimestre ha segnato una crescita del 6,3%, chiudendo a 757.972 TEU, che rappresenta la migliore performance nella serie storica del sistema portuale.

Nel corso del periodo preso in considerazione si sono inoltre registrate il primo, il terzo e il quarto miglior risultato mensile di sempre, rispettivamente nei mesi di maggio, giugno e aprile. Se ad inizio della pandemia le previsioni fissavano un ritorno dei traffici ai livelli pre-Covid nel 2024, i porti di Genova e Savona mostrano con i dati di essere già in fase di pieno recupero.

Nei primi sei mesi dell’anno si è quindi registrato un volume di movimentazione pari a 1.434.114 TEU, in crescita del 18,2% rispetto al 2020 e del 5,8% se confrontato con il 2019. Anche nel trimestre che si è appena concluso un elemento di particolare positività è rappresentato dall’andamento della movimentazione di container via treno. I volumi trasportati su ferrovia sono aumentati in maniera ben più significativa rispetto al traffico gateway complessivo.

Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, sono stati movimentati via treno 105.648 TEU, pari al +58% rispetto al 2020 e al +23,3% rispetto al 2019. I risultati del periodo contribuiscono a attestare la performance complessiva del primo semestre 2021 a 195.412 TEU. La crescita della domanda di trasporto ferroviario rimane fortemente correlata all’aumento di treni che collegano i porti di Genova e Savona con i retroporti del Nord Italia: nel semestre hanno viaggiato 4828 treni (+1.296 rispetto al 2020 e +756 rispetto al 2019), confermando la media pari a quasi 31 treni al giorno, che si era già consolidata nel primo trimestre.

Il traffico rotabile ha mostrato buone performance nel periodo preso in esame. I traffici di rotabili ed auto nuove nel porto di Genova ha segnato, durante il secondo trimestre del 2021 un incremento del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un incremento di circa 565 mila tonnellate movimentate, ed una performance complessiva per i primi 6 mesi dell’anno del 17,9%. Un risultato ancora migliore (+64,8% nel trimestre 2021 e + 29,4% nei primi sei mesi dell’anno) è stata registrata negli scali di Savona e Vado Ligure.

Il comparto delle merci varie (prodotti metallici, prodotti forestali e frutta) ha evidenziato un andamento complessivamente positivo: il segmento dei prodotti metallici, che è in buona parte legato al settore dell’automotive, ha registrato, infatti, una ripresa.

Il primo semestre dell’anno per i prodotti forestali si è chiuso nel porto di Genova con un incremento del 7,3% rispetto al 2020, mentre lo scalo savonese mostra una chiusura sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno precedente (-1,4%). La frutta ha chiuso il primo semestre del 2021 con una movimentazione nel porto savonese pari a circa 189 mila tonnellate, registrando un calo del 9% rispetto al 2020. Questo calo, oltre che ad una contrazione dei consumi, è dovuto anche ad un incremento di quota di frutta trasportata all’interno di container refrigerati, che infatti hanno chiuso il primo semestre con una crescita del 16,9% rispetto alla prima metà del 2020.

Nel comparto delle rinfuse liquide, la movimentazione di greggio nel primo trimestre del 2021 ha chiuso con un calo dell’1,2% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e del 5,5% rispetto al 2019; per gli olii minerali è andata meglio nel secondo trimestre dell’anno in corso con un incremento del 31,4% che ha permesso la chiusura del semestre con una moderata crescita dello 0,9% a 8,8 milioni di tonnellate movimentate (6,1 nello scalo di Genova e 2,3 in quello di Savona-Vado Ligure). I traffici di oli vegetali e vino sono infatti cresciuti del 2,6%, mentre i prodotti chimici hanno chiuso il periodo sopra le 227 mila tonnellate con un incremento del 3,1% rispetto al 2020.

Le rinfuse solide movimentate nel primo semestre 2021 a livello di sistema registrano circa 1,2 milioni di tonnellate (+17,4%) mostrando un buon risultato rispetto alla performance del 2020.

Il comparto industriale evidenzia nel mese di giugno una notevole crescita, + 240,6%. Tale risultato contribuisce a far registrare un +40,6% nel semestre.

I prodotti siderurgici movimentati sulle banchine del Sistema Portuale ammontano a 977.234 tonnellate nell’intero primo semestre del 2021 (+282.394 rispetto al primo semestre del 2020).

Il traffico passeggeri rappresenta ancora la componente che ha maggiormente risentito della pandemia di Covid-19 e rimane lontano dai volumi del 2019. Il traffico passeggeri da funzione crocieristica ha fatto segnare un complessivo di 75.043 passeggeri. A Genova nei primi sei mesi dell’anno si sono registrati 55.622 crocieristi, in transito e in imbarco/sbarco, mentre a Savona, dove l’attività è ripresa solo nel mese di maggio, si sono contati 19.422 passeggeri. A giugno le due compagnie che hanno i loro homeport negli scali dell’AdSP MaLO hanno movimentato 25.388 passeggeri.

Il traffico passeggeri da funzione traghetto ha registrato una variazione percentuale del +96,3% (rispetto al mese di giugno 2020), con 185.949 passeggeri.