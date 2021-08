Piano asfalti ad Albenga: in programma lavori per 260 mila euro - IVG.it

Albenga. Oltre alle grandi opere (Progetto Moli, Polo Scolastico, Rio Fasceo e Carendetta, realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali e molto altro) e gli investimenti sugli edifici scolastici (l’adeguamento antisismico del Liceo G. Bruno – 350mila euro -, adeguamento antincendio delle Paccini – 650 mila euro -, adeguamento e messa a norma delle scuole di via degli Orti – 680 mila euro -, l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua piovana e l’impermealizzazione del lastrico solare in via degli Orti – 30 mila euro -, oltre numerosi altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) l’amministrazione Tomatis porta avanti il piano delle asfaltature su tutto il territorio comunale.

In particolare, entro il prossimo15 settembre, verrà individuata la ditta che realizzerà interventi di riasfaltatura su diverse vie del territorio, con particolare attenzione per le frazioni, per un importo pari a 260 mila euro.

I primi interventi che saranno realizzati consistono nel ripristino della sede stradale di:

• Via Acquafredda Negiaire (Lusignano)

• Reg. Fierè (Bastia)

• Strada Leca-Campochiesa

• Via Puccini

• Lungomare C. Colombo.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Interventi diffusi sul territorio con i quali stiamo cercando di raggiungere alcune situazioni segnalate da tempo. Purtroppo le risorse non sono imponenti, ma entro fine anno altri 50.000 euro derivanti da fondo Imu e Tasi saranno destinati agli asfalti, continuando così ad intervenire su una rete viaria che ha oggettivamente bisogno di ripristini”.

“Ringrazio l’ufficio lavori pubblici che in questi mesi ha rilevato e computato tutti gli interventi e continuerà quest’ attività. Ringrazio anche l’ufficio tecnico per il lavoro quotidiano che con il consigliere Raiko Radiuk viene svolto sulle manutenzioni stradali, come i ripristini delle buche e il monitoraggio degli interventi di ditte terze affinché provvedano, come da regolamento, ai regolari ripristini”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione, oltre alle grandi opere e gli interventi sugli edifici scolastici e di messa in sicurezza idraulica del territorio, continua ad occuparsi anche della manutenzione straordinaria ed ordinaria della città”.

“In tal senso importantissimo il Piano Asfalti che vedrà, prossimamente, il rifacimento di alcune vie, sia del centro sia delle frazioni, che necessitavano di lavori urgenti”.

“Nel determinare gli interventi è stato fondamentale il dialogo tra amministrazione e cittadini. Per questo ringrazio tutti gli amministratori ed i consiglieri comunali delegati alle frazioni che vivono il territorio ascoltandone le necessità e le esigenze”.

“Siamo consapevoli che anche altre vie necessitano di interventi di riasfaltatura che saranno effettuati sulla base di una programmazione che stiamo portando avanti anno dopo anno” conclude.