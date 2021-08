Perde il controllo dell'auto in A10 tra Arenzano e Varazze: 70enne in gravi condizioni - IVG.it

Liguria. Un uomo di 70 anni è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino di Genova dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in autostrada.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 13.00 sulla A10, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia: al momento la dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, ma risulta al momento un solo ferito, l’uomo, considerato in gravi condizioni.

Il 70enne era a bordo della sua vettura, quando forse per un malore o altro ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro il guard rail.

Nel frattempo viabilità autostradale è andata in tilt: si è formata una coda di due chilometri a causa dell’intervento dei sanitari e per la rimozione della vettura incidentata.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente autostradale.