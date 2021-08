Perde il controllo dell'auto e si ribalta, una persona trasportata in ospedale - IVG.it

Finale Ligure. Si è ribaltata questo pomeriggio sull’Aurelia, qualche minuto prima delle 17, un’autovettura proveniente da Finale Ligure, a circa 150 metri dopo la galleria direzione Varigotti.

A seguito dell’incidente, che ha coinvolto solo un mezzo, per cause ancora da chiarire, si è subito attivata la macchina dei soccorsi che è giunta sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Finale e l’automedica Sierra 4.

La persona a bordo dell’auto, a seguito del ribaltamento, è rimasta incastrata tra le lamiere, per questo motivo è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

Fortunatamente le condizioni del ferito non destano particolare preoccupazione come inizialmente temuto. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per le ferite riportate sul corpo.