Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: ferita una donna - IVG.it

Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Albenga in viale Martiri della Libertà, all’angolo con via Milite Ignoto.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 40, una donna alla guida di una Fiat Panda rossa ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, finendo la sua corsa contro un albero. Nell’impatto la vettura ha fatto crollare anche un cartello stradale.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca albenganese e dell’automedica del 118: la donna è stata estratta dall’abitacolo e sottoposta alle prime cure da parte dei sanitari.

In seguito è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: tanto spavento per l’accaduto.

Resta da appurare il motivo della perdita di controllo del mezzo: un malore, una distrazione o un problema tecnico al veicolo.