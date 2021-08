Paralimpiadi, finisce l'avventura di Matteo Orsi: la spunta il polacco Nalepka - IVG.it

La sconfitta alla prima partita contro il numero uno al mondo non aveva inciso sul morale di Matteo Orsi, che aveva messo in preventivo la sconfitta. Le speranze erano tutte riposte nel secondo match.

La partita contro Nalepka è stata combattuta. Gara che si è messa subito bene per l’atleta albisolese, che si è aggiudicato il primo parziale per 11 a 8. Poi, la reazione del polacco, che è riuscito a imporsi nei seguenti tre game. Giocati all’insegna dell’equilibrio i primi due (11 a 8 e 13 a 11); non c’è stata partita, almeno nel punteggio, nell’ultimo, terminato 11 a 3.

Finisce così l’avventura olimpica di Matteo Orsi. Il rammarico è senza dubbio quello di aver avuto di fatto soltanto una partita a disposizione per passare il turno e di averla persa di misura.