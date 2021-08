Olimpiadi, l’Italia si conferma grande nel segno savonese della coppia Cerruti-Ferro - IVG.it

Savona/Tokyo. Proseguono senza sosta le soddisfazioni e i risultati di prestigio in questa magica estate italiana. Dopo Tamberi e Jacobs è toccato oggi alla coppia Tita/Banti stupire l’intera nazione mostrando al mondo intero quanto l’Italia sia competitiva anche nelle competizioni inerenti alla vela.

Non soltanto medaglie però a queste Olimpiadi targate ancora 2020. Grandi soddisfazioni sono infatti arrivate anche da risultati soltanto apparentemente meno rilevanti come per esempio il record ottenuto in semifinale da Luminosa Bogliolo, oppure le grandi performance messe in scena da Linda Cerruti e Costanza Ferro.

Le due sincronette savonesi infatti, dopo il fantastico 912000 di ieri nel duo, si sono oggi classificate nuovamente seste nei preliminari della routine tecnica del duo di nuoto sincronizzato (punteggio di 91.1035) e parteciperanno alla finale della routine libera.

L’ultimo atto di questa disciplina è in programma mercoledì alle 12:30 italiane. Un appuntamento dunque da non perdere soprattutto perchè, in caso di quinta posizione, le savonesi metterebbero a segno un record. Le canadesi sono ad un passo, domani la provincia di Savona con Linda Cerruti e Costanza Ferro potrebbe entrare nella storia dello sport italiano.