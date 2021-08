Nuovo ponte della darsena di Savona, le critiche di una lettrice - IVG.it

Vorrei spendere qualche parola in merito alla situazione “commercianti” che lavorano al di là del ponte della darsena (da oggi, tra l’altro, fuori servizio fino a data da destinarsi).

La mia critica non è rivolta al guasto di oggi, che ahimè può succedere, ma è rivolta alla natura di questo ”ponte nuovo” che ogni 15 minuti si apre per 15 minuti per permettere il passaggio a barche con massimo 1/2/3 persone a bordo tagliando fuori i pedoni (presenti in numero nettamente superiore a chi si sposta in barca), facendoli attendere sotto qualunque tipo di intemperia(oggi che è estate sole cocente, in inverno freddo e gelo), ma soprattutto facendo loro passare la voglia di andare “dall’altra parte della città” collegata al centro abitato solo da quel ponte balordo sempre chiuso ai pedoni e il manutenzione fissa il Venerdì.

Discorso che vale per chi vuole intenzionalmente visitare la darsena, chi è invece obbligato ad andarci perché ci lavora o ci vive, il ponte aperto ogni 15 minuti rappresenta un vero problema, è come dover prendere un’autobus:se perdi la coincidenza aspetti quello dopo (nel nostro caso la prossima apertura tra altri 15 minuti), e a fare il giro si impiega lo stesso tempo di movimento del ponte (15 minuti), quindi non è un vantaggio!!! Anzi, se poi si hanno la carrozzina o i sacchi della spesa o problemi di qualche tipo farsi 2 km a piedi diventa una vera impresa.

Noi commercianti denunciamo la questione perché ovviamente in questo modo perdiamo un sacco di possibili clienti che per non aspettare vanno altrove; purtroppo la vita frenetica di oggi impone alle persone un’atteggiamento frettoloso dove non sappiamo più aspettare, che si tratti di un’ordine al bar, di una pizza d’asporto, di stare in fila al supermercato o di aspettare l’apertura di un ponte.

Beatrice