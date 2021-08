Nuove opportunità per i progetti ecosostenibili - IVG.it

Si parla spesso di sostenibilità ambientale, ma sono poche le aziende che si attivano in prima persona per la ricerca e l’utilizzo di metodi innovativi che rispettino l’ambiente. Per questo motivo sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro che serviranno per finanziare tutti i programmi che portano sul mercato soluzioni innovative ed intelligenti per l’utilizzo delle risorse del nostro pianeta.

Viene erogato un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese necessarie a realizzare il tuo progetto: strumenti, attrezzature, macchinari, materiali, consulenze specialistiche, costi dei dipendenti….

Il bando è rivolto alle imprese del settore industriale, artigiano, dei servizi e a tutti i centri di ricerca che vogliono realizzare programmi di sostenibilità. Questi devono essere finalizzati all’introduzione di: prodotti innovativi e processi di produzione più efficienti ed attenti agli sprechi, prototipi tecnologici che aiutano a rendere più longeva la vita dei prodotti, confezioni sostenibili realizzate con materiali riciclati. Lo scopo è quello di incentivare un modello economico di riferimento che valorizzi i prodotti, le nostre risorse e che riduca la produzione dei rifiuti.

Hai in mente un progetto che rispecchia queste mission? Allora puoi contattare Incentivi Italia al numero 019.2190.607 e scoprire come ottenere i fondi per realizzarlo!