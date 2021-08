Nuova Assistenza saluta il Piccolo Principe - IVG.it

Dopo 14 anni di collaborazione e stima reciproca Nuova Assistenza lascia la gestione del Nido d’Infanzia, Piccolo Principe di Alassio, salutando e ringraziando il Dirigente, dottor Alfredo Silvestri, la Responsabile del Servizio, dottoressa Ivana Sirtori, e tutto il personale dell’ufficio Politiche Sociali.

“E’ stato un lungo percorso in cui si sono intrecciate innumerevoli esperienze condivise, dai traslochi in differenti sedi duranti i lavori di ampliamento, all’organizzazione di eventi e feste come La Baby Maratona, il convegno Meravigliarsi per conoscere…sperimentare per apprendere, in collaborazione con i ragazzi del Liceo G. Bruno di Albenga, fino ad arrivare alla riapertura del servizio ai tempi della pandemia. Siamo orgogliosi e fieri di aver messo in campo in questi anni professionalità e passione, insieme alle diverse Amministrazioni ed ai Responsabili del Comune, per rendere il Piccolo Principe il fiore all’occhiello della Città di Alassio”, ha dichiarato Erica Ghersi, Responsabile d’Area di Nuova Assistenza.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’equipe del nido: educatrici e collaboratrici, che in questi anni hanno svolto un percorso di crescita professionale e personale, portando le esperienze pedagogiche vissute al nido in differenti contesti.

“Ricordo con piacere – ha commentato la coordinatrice pedagogica del nido, Valentina Pezzillo – le numerose occasioni di condivisione all’interno degli spazi formativi, la partecipazione ai convegni nazionali, il viaggio a San Miniato presso La Bottega di Geppetto, che ha fortificato la nostra idea di promuovere l’ambientamento dei tre giorni, ed, ancora, il percorso formativo montessoriano che ci ha portato a rivisitare profondamente le nostre prassi educative con non poche fatiche. Ultimo, ma non per questo meno importante, il percorso con i docenti di Reggio Children dai quali ha preso forma il progetto tanto apprezzato dalle famiglie, Sguardi S-Velati, inerente la situazione pandemica”.

“Tutto questo è stato possibile – spiegano Ghersi e Pezzillo – grazie alla fiducia di tutte le famiglie che ogni anno ci hanno affidato i loro bambini permettendoci di realizzare tantissime esperienze. Attraverso i loro sguardi di stupore si è alimentata la nostra motivazione. Il nostro augurio è quello di far tesoro di tutte le competenze acquisite per continuare a desiderare di accrescerle”.

