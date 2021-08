Non vede riemergere l’amico dall’acqua e lancia l’allarme: ma il sub era già al bar a pranzare - IVG.it

Spotorno. Episodio curioso nel primo pomeriggio di ieri a Spotorno, in un noto stabilimento balneare della città.

Intorno alle 13 è scattato l’allarme per un sub che si era immerso in mare per un’escursione e che sembrava disperso. Un amico che lo aspettava a riva, infatti, lo aveva perso di vista e dopo un’ora di immersione aveva chiamato i soccorsi spiegando di non averlo più visto riemergere.

La macchina del 112 si era subito messa in moto con Capitaneria di Porto, Croce Bianca Spotorno e Vigili del fuoco accorsi sul posto. Un intervento che, fortunatamente, alla fine è risultato superfluo. All’arrivo dei vigili del fuoco, infatti, il presunto disperso era tornato dall’amico, ignaro di quanto stesse accadendo.

A quanto pare, molto probabilmente in un momento di distrazione del ragazzo, il sub era tornato in superficie e si era recato al bar dello stabilimento balneare per mangiare un boccone. E, per pura coincidenza, all’arrivo dei soccorsi aveva terminato il proprio pranzo.