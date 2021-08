No vax contro Bassetti: "Preso di mira durante un incontro pubblico, è dovuta intervenire la polizia" - IVG.it

Liguria. Ancora i no vax contro il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti. Come lo stesso infettivologo racconta su Facebook, la scorsa settimana è stato vittima di nuovi insulti e minacce durante un incontro pubblico, “la situazione era tale che sono dovuti intervenire polizia e carabinieri”, scrive.

“Oggi mentre mi rilassavo a casa ho ricevuto questa lettera di sostegno da Sergio e ho voluto renderla pubblica. Grazie Sergio ne avevo bisogno. Giovedì sera infatti a Novi Ligure in un incontro pubblico presso la biblioteca civica ho subito un attacco vile e violento da parte di un gruppo di no vax, organizzati con megafoni e magliette con la W rossa, il simbolo di questa associazione anti-vaccini e anti-scienza, che mi ha preso di mira”, racconta il virologo.

“Sono dovuti intervenire numerosi agenti di Polizia e carabinieri, che ringrazio, per garantire la sicurezza mia e delle persone che assistevano al dibattito pubblico. Sappiano questi facinorosi invasati che, nonostante le continue minacce a me e alla mia famiglia, che spero la magistratura genovese vorrà rapidamente punire, non arretro di un solo centimetro dalle mie posizioni per la scienza e a favore dei vaccini e vado avanti a testa alta. Anzi altissima. Dobbiamo essere tutti uniti contro questi movimenti pericolosi ed eversivi”, conclude.

Nelle settimane passate il professore aveva già ricevuto altre minacce e insulti, sui social, legate in gran parte alla sua attività, tanto che si era rivolto alla Digos e aveva depositato querela in questura a Genova. Due persone erano state denunciate.

Anche nel corso della manifestazione no green pass di sabato a Genova erano molti gli slogan urlati dai partecipanti contro Bassetti e altri infettivologi come Burioni o Galli.