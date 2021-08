Manifestazione "no Green Pass" in stazione, Cgil: "Irresponsabili, il vaccino è lo strumento per viaggiare in sicurezza" - IVG.it

Liguria. “Chi annuncia la volontà di bloccare i treni a Genova Principe il prossimo 1 settembre per protestare contro il green pass obbligatorio sui treni a lunga percorrenza commette un grave errore”. E’ questo il duro commento della Cgil.

“Per noi sarebbe un serio atto di irresponsabilità – spiegano Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria e Laura Andrei, segretario generale Filt Liguria -. Auspichiamo un doveroso ripensamento dei promotori della protesta”.

“Il trasporto ferroviario è un servizio pubblico essenziale – proseguono dal sindacato -, infatti è soggetto alle regole della legge sui servizi minimi per lo sciopero che garantisce il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini”.

“Chi decidesse di interromperlo arbitrariamente in nome della libertà a non vaccinarsi non avrebbe il sostegno del sindacato sia perché violerebbe la legge, sia perché il sindacato sostiene la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico – spiegano le sindacaliste –. Il vaccino è lo strumento che ci permetterà di non tornare al lock down, che ridurrà il ricorso agli ammortizzatori sociali nel Paese, che consentirà alle persone di lavorare e di viaggiare in sicurezza”.

Dello stesso avviso anche Mario Ghini (Segretario generale Uil Liguria) e Roberto Gulli (segretario generale Uiltrasporti Liguria): “Il diritto alla mobilità va tutelato e garantito anche il 1 settembre, data in cui è stata annunciata una manifestazione ‘No green pass’ con tanto di blocco dei treni alla stazione Principe di Genova. Comprendiamo le difficoltà legate a nuove procedure sui treni a lunga percorrenza, ma sosteniamo convintamente la validità del vaccino come unico strumento di lotta al Covid 19. Uil Liguria e Uiltrasporti della Liguria intendono difendere lavoro, salute, economia e diritto alla mobilità delle persone e dei lavoratori nella nostra regione. L’invito a vaccinarsi e a rispettare le norme e i protocolli firmati con il governo per noi è sempre valido”.