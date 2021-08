Nicholas Mara e Luigi Castaldo sono dell'Imperia - IVG.it

Imperia. L’Imperia si muove sul mercato, rinforzando la linea difensiva con l’arrivo in nerazzurro di Nicholas Mara e Luigi Castaldo.

Mara (classe ’94) è un difensore centrale, che ha militato per diverse stagioni in SerieD con Renate, Mariano, Olginatese, Seregno, Sondrio, Castellanzese, Ponte San Pietro.

Luigi Castaldo (classe ’90) arriva dalla Sanremese con la quale ha disputato l’ultimo campionato di Serie D,

Il neo difensore, dopo la trafila svolta nel settore giovanile del Siena, ha giocato con Esperia Viareggio (in C1) ed in seguito con Giacomense, Borgo A Buggiano e Vigor Lamezia (in C2), Robur Siena, Celano, Sangiovannese, Olympia Agnonese, Argentina Arma, Vado.