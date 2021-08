Nasce "RiformiAmo Savona", la lista civica che sostiene Marco Russo: "Lontani da estremismi e populismi" - IVG.it

Savona. Si chiama “RiformiAmo Savona con Marco Russo” la lista civica che appoggia la candidatura di Marco Russo a Sindaco di Savona.

La lista nasce sulla scorta del progetto simile messo in atto a Milano per Beppe Sala e si fonda “sull’esperienza politica ed amministrativa di Italia Viva, Azione, Più Europa, Centro Democratico, Alleanza Civica per il Nord Ovest, Centro Democratico e PSI, raccogliendo istanze ed accogliendo il protagonismo anche dalla società civile”.

La lista, che si sta ultimando in questi giorni, vuole parlare ad un elettorato “che guarda con interesse al civismo, al servizio di una città che vuole migliorare e cambiare per guardare a nuove sfide e alla sua rinascita, e che si riconosce nei valori fondanti del riformismo liberale e social-democratico. Da subito al lavoro per Savona insieme a Marco Russo, siamo lontani da estremismi e populismi e siamo pronti a dare il nostro contributo in questa importante tornata elettorale”.

Marco Russo, candidato Sindaco di Savona, afferma: “La nostra è un’alleanza ampia e, rispetto alle ultime esperienze elettorali liguri, anche inedita. A Savona siamo riusciti ad aggregare attorno al nostro progetto un fronte ampio che va dalla sinistra al centro moderato. In questi mesi il dialogo con le forze riformiste è stato continuo e serrato, ma, soprattutto, è stato di qualità. Un confronto sulla visione, sull’idea di città, sui progetti di rilancio della nostra economia, sulle prospettive da dare ai nostri giovani, sulla necessità del rilancio occupazionale, sull’obiettivo di puntare sul decoro urbano iniziando dalla pulizia delle strade, sui servizi per le fasce più deboli a partire dagli anziani. Il confronto sul merito ha portato ad una sintesi, rappresentata dai contenuti della nostra agenda, che è più forte di qualunque accordo sulle poltrone e garantisce la coesione della nostra alleanza e impegna tutti i candidati su obiettivi condivisi”.

“Con grande piacere quindi, annovero tra i miei sostenitori la lista RiformiAmo Savona. Assieme abbiamo fondato basi solide sulle quali guardare con ottimismo alla Savona che verrà e che assieme saremo chiamati a costruire” .