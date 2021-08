Morì in un incidente stradale, il messaggio della famiglia di Mauro Bariani al Don Bosco di Alassio - IVG.it

Alassio. La famiglia di Mauro Bariani, il centauro di 44 anni che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto il 5 agosto scorso sulla Statale 28 nel territorio comunale di Chiusavecchia (Imperia), ha inviato alla redazione di Riviera24 una lettera chiedendo di pubblicarla oggi, giorno di nascita di Mauro. Di seguito il testo.

Le famiglie Montanari e Bariani in questo giorno speciale, unitamente Intendono ringraziare tutti coloro si sono stretti e hanno condiviso il dolore per la scomparsa del nostro caro Mauro.

Grazie a tutti i colleghi ed ex colleghi Munters che per Ciccio erano la seconda famiglia, tutti i settori Munters nel mondo , tutta la dirigenza ed in particolare sentiamo di ringraziare di vero cuore l’ A.D. Munters Italia la Sig.ra Daniela Giglioli e la responsabile Sig.ra Michela Odasso per la loro dolcezza, il loro smisurato affetto e la vicinanza che ci stanno dimostrando.

Grazie agli amici di Prato Nevoso, a Mario e a Felice per il grande e prezioso aiuto, alle famiglie di tutti i ragazzi, all’amministrazione comunale, ai rappresentanti, agli allenatori e ai maestri, Prato Nevoso Gam, Mondole ski team, alla scuola sci Prato Nevoso, tutto il comitato ligure e allo ski grill Prato Nevoso…sentiremo parlare e tiferemo tutti in futuro per le nostre provette sciatrici. Grazie a tutti ragazzi!

Grazie allo zio Paolino, sappiamo che ci sarai sempre.

Al sig. Sindaco di Chiusanico Giovanni Agnese e tutta l’amministrazione comunale per cio che hanno fatto e faranno per la sua famiglia. Il volere dell’ amministrazione è che venga apposta presso il cimitero di Chiusanico una lapide in ricordo del nostro Mauro, da settembre sarà pronta ed apposta per essere da tutti noi visitata.

Grazie al corpo docenti dell’ istituto Don Bosco di Alassio, in particolare al Sig. Preside Mimmo Ottonello loro il compito di aiutarci nell’istruzione e la crescita della nostra Rebecca grazie alle corpo docenti della scuola primaria di Castelvecchio affidiamo alle vostre amorevoli cure la nostra principessina Veronica.

Grazie all’Avvocato Alessandra De Frar, per il suo affetto, per la sua determinazione e per il suo operato.

Grazie a Tutti gli amici che hanno condiviso con Ciccio una vita intera o solo una parte di essa, gli amici di San Bartolomeo e di Cervo compagni dei giorni più spensierati, i nostri anni d’oro come diceva lui… sappiamo che portano nel cuore il nostro stesso dolore.

Ai ragazzi di Correggio, gli amici di sempre.

La comunità religiosa di Chiusanico per l’amore e la gentilezza .

Tutta la gente della valle, capace di dare immenso calore e affetto.

Grazie alla famiglia di Davide Bertolaso, per il loro tatto, la grande disponibilità e per il loro aiuto ben oltre

a ciò che fosse lecito aspettarsi..

Grazie ai compagni di scuola e a tutti gli amici di Reby e della piccola Veronica.. vi vogliamo bene ragazzi!.

All’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e ai sanitari accorsi, grazie per la professionalità e per la perizia con cui sono intervenuti.

A tutte le persone che in tanti modi ci hanno dato supporto e vicinanza.

Ad imperiapost e a Diego David di Riviera24 per la gentilezza, la delicatezza e la disponibilità.

Agli sciacalli che nel giorno più triste della nostra vita hanno approfittato della nostra vulnerabilità ,della nostra lontananza, della nostra disperazione per svaligiare la casa dei suoceri di Mauro, due anziani che non avevano più lacrime ed energie da impegnare e che hanno subito anche questa onta. Oltre al mio personale disprezzo, a loro va il mio sdegnato “grazie”… Sono riusciti con il loro infame comportamento a dare una risposta alla domanda che mi facevo in continuazione e che anche le bambine spesso mi hanno fatto in questi giorni.. dove sarà adesso Ciccio….? Subito non sapevo cosa rispondere, poi ho detto loro che ovunque si trovi ora, ė in un posto infinitamente migliore di dove siamo rimasti tutti noi…

Grazie ancora a tutti

A presto Ciccio, buon compleanno da tutti noi. Negli ultimi 25 anni mi hai sempre chiamato bomber, quasi mai ci chiamavamo per nome, e’ vero abbiamo sempre vinto tutte le” partite “ spesso per merito dei tuoi assist. Comunque ho sempre saputo che il capitano, il regista, il fantasista, il fuori classe del nostro tandem eri tu.. nulla sarà più la stessa cosa senza di te.

La tua famiglia

Rubria, Rebecca, Veronica

Luca Jada e la tua adorata Cecilia.

Stefano e Graziella

Loris, Carmen e Valentina

Cristina Lorenzo e Pino

“non sei andato via… sei solo dall’altra parte”