Mondi paralleli, si gira nei Boschi del Righi con i savonesi e i protagonisti di "Game of Kings". - IVG.it

Savona. Per “Mondi paralleli”, il lungometraggio diretto da Messina, l’appuntamento per le nuove riprese in programma ad agosto è nei boschi genovesi. La produzione D&E Animation e Genova Liguria Film Commission hanno scelto ancora Genova per la produzione già patrocinata dal comune capoluogo di regione.

È il turno dei savonesi, provenienti dal ponente, giunti sul set per completare la truppa della repubblica di Genova capitanata dall’antagonista, Galvano, interpretato dall’attore Marco Serra, noto in Liguria per il personaggio di Bronha Sandor in “Game of Kings”.

“Rimango rude e di poche parole, ma Galvano è più stratega di Sandor. Un vero e proprio capitano, autoritario e sospettoso, molto più pensante”. Le parole dell’attore che mette a paragone i due personaggi e le differenze tra loro.

Torna sul set anche il principe Alistar della serie “Game ok Kings”, Alberto Aimo, tra i più apprezzati dalla critica, nei panni di Virgilio, un giovane abitante della Genova medievale affiancato da Teodero, Daniel Lazzara.

Il progetto mantiene serrati gli obiettivi di valorizzazione del territorio ligure e di promozione delle aziende partnership che collaborano alla produzione, con “Il pestello d’oro” che per le esterne nei boschi si è aggiudicato lo “sponsor set”.

Non solo la trattoria genovese, ma tante realtà piccole, medie e grandi stanno “sposando” la produzione indipendente che offre visibilità ma soprattutto, ha l’ambizione di diventare un film importante che possa contribuire a promuovere anche la storia e la cultura.

La sceneggiatura dell’albenganese Dario Rigliaco, già premiata al festival internazionale di Lenola, è il punto di partenza per il film che uscirà nel 2022 e terminerà le riprese questo autunno, nel magnifico borgo di Zuccarello che diventerà la “nostra” Londra vittoriana.