Miss Italia, la finale de "Il più bello d'Italia" e una serata di musica disco: fine-settimana di eventi in piazza Pelagos a Borghetto - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Due concorsi di bellezza ed una serata disco. Sono i tre eventi che, questo fine settimana, animeranno piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito, sempre di più “palcoscenico” privilegiato per manifestazioni ed eventi di ogni tipo.

Si comincia venerdì 20 agosto alle 21.30 con il concorso di Miss Italia e la finale regionale di “Miss Cinema Liguria”. Sabato 21 agosto alle 21.30 serata in musica con la disco band Studio 54. Infine, domenica 22 agosto alle 21.30 si terrà la finale nazionale de “Il + bello d’Italia”, concorso-spettacolo di bellezza maschile per giovani talenti.

In tutti e tre i casi è obbligatoria la prenotazione presso lo Iat al numero 338.218.6439. L’ingresso è gratuito. E’ necessario esibire il Green Pass.

I tre eventi sono organizzati dall’associazione Vivi Borghetto con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito. Il presidente del sodalizio, Massimo Muriella, non nasconde la propria soddisfazione per questo “trittico” di eventi in rapida sequenza: “Sono molto contento che l’amministrazione comunale ci abbia aiutato ad organizzare questi tre fantastici eventi e ci tengo a ringraziare soprattutto chi ha creduto in noi e cioè il signor Fortunato Scordo per Miss Italia, il gruppo Studio54 e per ultimo, ma assolutamente non meno importante, il signor Silvio Fasano. Ci hanno dato tutti quanti una spinta in un momento che, palesemente, non avevamo lo spirito giusto visto tutto ciò che accade”.

“Sono presidente dell’associazione Vivi Borghetto e, da anni, ci battiamo per portare un po’ di allegria e spensieratezza nella nostra cittadina. Ripartire non è una cosa semplice, ma siamo sicuri che un po’ di positività aiuta. Sono tre eventi, a mio modesto parere, di massima importanza, mai avvenuti nella nostra cittadina e devo ringraziare anche gli sponsor, che ci hanno sostenuto e non poco. Si parte il 20 agosto alle 21.30 con la finale regionale regionale di Miss Italia, la cui vincitrice avrà la fascia di Miss Cinema Liguria. Sabato 21 agosto, invece, il gruppo Studio54 sarà protagonista di un concerto di musica anni 80 mentre domenica 22 agosto ci sarà la finale nazionale de ‘Il + bello d’Italia’ concorso che esiste dal 1979 ed ha visto molti vincitori fare strada nello spettacolo (un nome a caso? Gabriel Garko)”.

“Tutti gli eventi saranno organizzati nel massimo rispetto delle normative anti Covid, sia per gli organizzatori che per il pubblico che parteciperà. Quest’anno purtroppo non siamo riusciti ad organizzare tante cose, ma visto il calibro di questi eventi, siamo sicuri, saranno di buon auspicio per tutti”, conclude il presidente Massimo Muriella.