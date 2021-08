Minacce via social rivolte a Bassetti, sono 8 le persone denunciate (finora) dalla Digos - IVG.it

Liguria. Dopo le minacce via social ricevute dall’infettivologo Matteo Bassetti, il bilancio delle indagini effettuate dalla Digos di Genova parla di otto persone identificate e denunciate finora.

Il professore negli ultimi mesi ha presentato, tramite il suo legale Rachele De Stefanis, una ventina di querele per i continui attacchi. “La situazione sta ormai diventando insostenibile, e faremo tutto ciò che è necessario per tutelarci – spiega la legale – È necessario che la magistratura intervenga, il mio assistito non si sente più sicuro“. Per il professore già dallo scorso dicembre era stata disposta la sorveglianza dinamica.

Le prime denunce erano scattate ad aprile quando gli investigatori della Digos avevano individuato due 50enni, uno residente a Trieste e uno a Cosenza. Dopo i primi episodi a dicembre era stata disposta la sorveglianza dinamica per il docente universitario con passaggi di forze dell’ordine sotto casa e al San Martino.

L’altro ieri un genovese di 46 anni è stato denunciato per aver inseguito e minacciato Bassetti mentre faceva una passeggiata in strada urlando “Ve la faremo pagare”.