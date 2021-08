Millesimo parteciperà alla trasmissione "Il borgo dei borghi": "Ricaduta positiva sul territorio" - IVG.it

Millesimo. Il Comune di Millesimo parteciperà alla IX^ edizione del programma Il borgo dei borghi che andrà in onda su Raitre.

“Il nostro comune – spiegano dall’amministrazione – è stato selezionato per la trasmissione televisiva “Il Borgo dei Borghi” che da 9 anni diffonde il nome e le tradizioni dei Borghi Italiani con ottimi risultati di ascolto e un forte incremento di turisti nei comuni che hanno partecipato”.

I borghi verranno votati dal pubblico su una apposita pagina internet, e da una giuria di tre esperti. La classifica, con la proclamazione del vincitore del Borgo dei Borghi 2021 verrà svelata nel corso di una prima serata sempre su Rai Tre domenica 17 aprile 2022. “Tenetevi pronti perchè Millesimo avrà bisogno di tutto il vostro sostegno!”, esortano dal Comune.

Il commento del sindaco Aldo Picalli e dell’assessore al turismo Natasja Smits: “Quest’oggi alle ore 18 in Piazza Italia, davanti al municipio, ci saranno alcune riprese, se qualche cittadino, titolari di attività, giovani che amano Millesimo, volontari delle associazioni, anziani che conosco la storia del nostro paese e chi più ne ha più ne metta, avesse piacere di prendervi parte sarà sicuramente ben accetto e potrebbe fare parte dello spazio dedicato al nostro Comune”.

“Auspichiamo – continuano – che la partecipazione ad un programma a carattere nazionale che, nella prima serata finale ha ottenuto l’8,7% di share con oltre due milioni di spettatori e grande eco sulla stampa nazionale, possa avere una ricaduta positiva per la riscoperta dei borghi dell’entroterra ligure come è appunto Millesimo. In questo periodo – concludono -, i Borghi, stanno diventando sempre più la vera novità del mercato turistico italiano e siamo convinti che la forza evocativa delle immagini sia il più efficace strumento di marketing territoriale”.