Millesimo, il nuovo asilo comunale prende forma: "Grande sforzo e motivo di orgoglio" - IVG.it

Millesimo. “Il nuovo asilo comunale sta prendendo forma anche sull’area esterna che sarà dedicato esclusivamente ai bambini della nuova struttura”. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Millesimo.

“Siamo in linea con il cronoprogramma – puntualizzano – e quindi sono state rispettate tutte le tempistiche per i lavori interni ed esterni. È un grande sforzo ma anche motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale per costruire questi spazi dedicati alla scuola dell’infanzia da i tre anni ai sei anni”.

“Continue evoluzioni che giorno per giorno porteranno a finire i lavori entro la data di inizio dell’anno scolastico del 15 Settembre 2021 – concludono -. Ci saranno 700 metri quadrati interni che si aggiungono ai 300 metri quadrati esterni di spazi costruiti in forma speciale per i più piccoli: nuove forme tecnologie e materiali progettati con la massima sicurezza”.