Migranti sui Tir, si faceva pagare fino a 150 euro da ognuno: la Polizia arresta 25enne afgano - IVG.it

Quiliano. Questa notte, poco dopo le 2, è stato arrestato per favoreggiamento di immigrazione clandestina un afgano di 25 anni. Nei boschi vicino all’area di servizio Valleggia Nord è stato visto aprire il telone di un autoarticolato e far salire i migranti sul mezzo. Sono stati trovati 25 migranti di cui 23 provenienti dal Bangladesh e 2 dall’Afghanistan, che sono poi stati portati in questura e identificati.

Dalle prime indagini “sembrerebbe che il 25enne – spiegano dalla Polizia – si facesse pagare dai 100 ai 150 euro a testa da ogni migrante, ma gli accertamenti sono ancora in corso”. Il camionista, svegliato dagli agenti, era inconsapevole di quello che stava succedendo. “La maggior parte delle volte – spiegano il Questore Giannina Roatta e la dirigente della Squadra Mobile di Savona Rosalba Garello – i camionisti non sanno dei clandestini, spesso sono proprio loro a chiamare le forze dell’ordine per rumori o per danni al telone”.

“Monitoriamo quotidianamente – puntualizzano dalla Polizia – sia con il controlli del territorio che con stradale e polfer, sia prevenzione sulla tratta autostradale e sulle strade che conducono alle aree di sosta per salire sugli autoarticolati, sia nelle aree boschive in cui si accampano prima di questa operazione”.

Quello dei migranti che con ogni mezzo attraversano la nostra provincia per raggiungere la Francia, purtroppo, è un fenomeno sempre vivo, che si ripresenta a cadenza quasi regolare e che negli ultimi mesi si sta facendo sempre più intenso. Solo negli ultimi quattro mesi si sono verificati almeno altri 8 casi.

Il fenomeno migratorio riguarda tutta la provincia, è stato registrato un sensibile incremento rispetto agli anni scorsi, anche se ha un andamento altalenante. Con l’estate siamo a circa 180 migranti individuati dalla polizia e trattati dall’Ufficio Immigrazione. Con la bella stagione si sono ripetuti interventi, soprattutto da parte della polizia stradale lungo le aree di servizio e quelle di sosta sull’autostrada. Un fenomeno che riguarda diverse etnie, ultimamente prevalentemente Bangladesh.