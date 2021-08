Meteo, tempo variabile sulla Liguria: bel tempo (con quale nuvola) e mare mosso - IVG.it

Liguria. Correnti occidentali determinano generali condizioni di variabilità sulla nostra regione con temperature accettabili.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 5 agosto avremo tra la notte e il primo mattino residui rovesci sullo spezzino in via di attenuazione. Bel tempo sul resto della regione. In giornata bello ovunque a parte un po’ di nubi a levante e nelle aree interne senza conseguenze.

Venti forti da sud-ovest al largo, deboli da nord al mattino a ponente, da sud a levante. Rotazione ovunque a sud nell’arco della giornata con rinforzi sui versanti padani. Mare molto mosso, agitato al largo. Temperature minime in calo, in aumento le massime: sulla costa minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 21 e 27 gradi.

Venerdì 6 agosto un po’ di nubi sparse a levante e sul centro della regione al mattino senza fenomeni, bello a ponente. Nel pomeriggio bel tempo ovunque a parte qualche nube locale senza conseguenze.

Venti deboli da sud al mattino, in rinforzo fino a localmente forti sui versanti padani. Mare mosso o molto mosso specie al largo. Temperature pressoché stazionarie.

Sabato 7 agosto molte nubi su tutta la regione con qualche debole pioggia al mattino nel savonese.

Venti da sud tesi nel pomeriggio sui versanti padani. Temperature invariate.