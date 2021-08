Meteo Liguria: ultime ore instabili, poi torna il bel tempo - IVG.it

Liguria. Ultimi strascichi instabili sulla Liguria prima di un periodo più stabile e con temperature che tenderanno ad aumentare. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

La coda di una perturbazione atlantica, sfiorerà il nord Italia nella giornata odierna rendendo il tempo ancora diffusamente instabile. Anche sulla Liguria molte nubi ma senza particolari conseguenze.

Nel corso della nottata il cielo è stato parzialmente nuvoloso un po’ su tutta la regione ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Savona è stata di +22,3°C.

Nel corso della mattinata molte nubi saranno presenti un po’ su tutta la regione. Nubi più compatte tra il savonese ed il Tigullio dove non escludiamo brevi piovaschi. Dal pomeriggio schiarite via via più ampie a partire dai lati della regione, mentre sul settore centrale persisterà una certa nuvolosità ma con tendenza a delle schiarite anche qui. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +28°C. Vento moderato da sud-est. Mare generalmente mosso.

La giornata di domani vedrà l’inizio di un periodo più stabile e soleggiato con temperature in graduale aumento.