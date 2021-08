Meteo Liguria: temperature massime oltre i 30 gradi, caldo in aumento nei prossimi giorni - IVG.it

Liguria. Un anticiclone di origine africana tenderà a rinforzarsi ulteriormente in area mediterranea garantendo condizioni di tempo stabile con temperature in aumento anche sulla Liguria. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Nel corso della nottata il cielo è rimasto generalmente poco nuvoloso per il transito di velature. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: quella registrata a Savona è stata di +24,4°C.

Nel corso della mattinata assisteremo ancora al transito di alcune velature in un contesto soleggiato. Il cielo avrà una tonalità biancastra per la presenza di sabbia sahariana in quota. Nel pomeriggio situazione invariata con tempo soleggiato ovunque. Le temperature massime saranno in lieve aumento con punte fino a +34°C nelle bassure delle zone interne. Vento a tratti moderato da nord in mattinata. Nel pomeriggio subentreranno le brezze di mare lungo le coste. Mare calmo o localmente poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dal bel tempo e dal caldo.