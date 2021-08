Meteo Liguria: temperature in ulteriore aumento, caldo torrido fino a Ferragosto - IVG.it

Liguria. Alta pressione africana ben salda sull’Italia, con temperature molto al di sopra delle medie e disagio da caldo. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 13 agosto 2021

Avvisi: Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Cielo e Fenomeni: Soleggiato ovunque al mattino se sie eccettua il passaggio di velature attorno all’alba. Nel pomeriggio debole attività cumuliforme sui rilievi che potrà sfociare in locali piovaschi solo sulle Alpi liguri. Transito di innocue velature sull’imperiese costiero.

Venti: Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: Calmo.

Temperature: In lieve ed ulteriore aumento.

Costa: min +22/25°C, max +30/34°C

Interno: min +13/19°C, max +31/37°C

Previsioni valide per: sabato 14 agosto 2021

Avvisi: Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Cielo e Fenomeni: Cielo sereno su tutta la regione.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mari: Calmo.

Temperature: Picco del caldo con massime fino a 38 gradi nelle aree interne.

Tendenza per: domenica 15 agosto 2021

Avvisi: Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata ovunque. Caldo afoso lungo le coste.