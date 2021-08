Meteo Liguria: sabato soleggiato e temperature massime in aumento, lunedì tornano i temporali - IVG.it

Liguria. L’alta pressione garantirà ancora condizioni di bel tempo sulla Liguria con solo qualche disturbo nuvoloso pomeridiano in montagna. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Prosegue la fase caratterizzata dall’assenza di precipitazioni su gran parte della regione. Nella giornata di ieri, isolati temporali hanno dato un po’ di respiro nell’interno del levante ma la situazione siccitosa continua a preoccupare molti dei comuni liguri.

Nel corso della nottata il cielo si è mantenuto generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Savona è stata di +20,6°C.

Nel corso della mattinata tempo soleggiato su gran parte della regione. Da metà giornata formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante ma senza conseguenze particolari. In serata nuovamente poco nuvoloso ovunque. Le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto a ieri con punte fino a +32°C nelle bassure delle zone interne. Vento debole di direzione variabile in mattinata, tenderà a divenire a tratti moderato dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dal bel tempo con locali nubi basse lungo le coste tra pomeriggio e serata.

Probabile intensificazione dell’attività temporalesca da lunedi 23 agosto.