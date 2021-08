Meteo Liguria: altra giornata instabile con possibili temporali, poi torna il sereno - IVG.it

Liguria. Residue infiltrazioni di aria relativamente più fresca potranno recare ancora qualche contrasto nella giornata di oggi; a seguire nel corso della settimana si affermeranno condizioni più stabili. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 31 agosto 2021

Cielo e Fenomeni: cieli da nuvolosi a molto nuvolosi, possibilità di qualche residuo fenomeno a carattere temporalesco tra savonese e genovesato di ponente; in generale qualche scroscio sarà sempre possibile lungo le vallate interne appenniniche. Nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità nelle zone interne, nuvoloso con qualche apertura sulla costa; tendenza a schiarite dalla sera.

Venti: variabili o a regime di brezza, est-nord est teso solamente a ovest di Capo mele; in giornata in prevalenza meridionali al più moderati, salvo temporanei rinforzi in prossimità delle aree instabili.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie, o in leggero aumento nell’interno

Costa: min +18/21°C, max +24/27°C

Interno: min +6/15°C, max +20/24°C

Previsioni valide per: mercoledì 1 settembre 2021

Cielo e Fenomeni: giornata gradevole con tempo stabile e soleggiato. Cumuli pomeridiani lungo la fascia appenninica, potranno recare qualche isolato scroscio tra il gruppo Trebbia-Aveto.

Venti: nord teso tra voltrese e Capo Mele fino al mattino; a seguire a regime di brezza ovunque.

Mari: mosso il Ligure ovest, poco mosso altrove.

Temperature: in diminuzione le minime a fondovalle, in rialzo le massime.

Tendenza per: giovedì 2 settembre 2021

Avvisi: vento teso a tratti forte da nord al largo.

Cielo e Fenomeni: stabile e asciutto, data l’attiva ventilazione settentrionale. Aumento delle velatura ad iniziare da ovest nel corso della giornata. Temperature massime in aumento, picchi temporanei che potranno raggiungere ed in qualche caso superare i 30°C.