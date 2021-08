Meteo in Liguria, ultimi giorni di agosto tra sole e nubi ma niente pioggia - IVG.it

Liguria. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata su tutta la regione quella di oggi. Da segnalare solo lo sviluppo di nubi pomeridiane sulle Alpi Liguri e il gruppo Trebbia-Aveto, ma non sono previsti temporali e piogge. Il cielo diventerà sereno in serata.

I venti saranno deboli da nord al mattino e da sud nel pomeriggio, il mare generalmente poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo le minime, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra 13 e 29 gradi, nell’interno tra 5 e 26. Sono le correnti fresche nord-occidentali che determineranno condizioni di variabilità sulla nostra regione.

Nella giornata di domani, lunedì 30 agosto, invece, sono previste un po’ di nubi sparse al mattino, specie sul settore centro-occidentale al mattino e nelle zone interne nel pomeriggio, con basso rischio di fenomeni, per il resto soleggiato. I venti saranno deboli o moderati da sud, il mare da poco mosso a mosso. Per quanto riguarda le temperature, saranno in aumento le minime, stazionarie le massime.

Martedì 31 agosto si segnala bel tempo ovunque, a parte qualche nube sul settore centro-orientale al mattino, in attenuazione. Ventilazione debole meridionale, lieve aumento delle temperature.