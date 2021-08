Meteo, domenica soleggiata sulla Liguria. Da lunedì temporali e temperature in calo - IVG.it

Liguria. Ancora alta pressione e bel tempo sull’Italia e sulla Liguria. Da lunedì 23 agosto correnti instabili da nord-est determineranno un calo delle temperature e qualche temporale.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 22 agosto avremo una mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche velatura e locali nubi basse in mare aperto, in estensione al litorale tra Savona e Genova attorno al mezzogiorno. Nel corso della giornata nubi basse non serrate interesseranno segnatamente la costa savonese, genovese e il Tigullio occidentale. Bel tempo o cielo velato sul resto della regione.

Venti moderati da sud con rinforzi nel pomeriggio sui versanti padani (marino). Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime: sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 24 e 30 gradi.

Domani, lunedì 23 agosto, tempo moderatamente instabile con rischio di temporali specie nelle aree interne, ma con locali sconfinamenti anche lungo le coste.

Venti deboli o moderati in prevalenza orientali. Mare poco mosso o mosso. Temperature in diminuzione specie sotto eventuali rovesci.

Infine, martedì 24 agosto temporali probabili sulle Alpi Liguri, variabile e ventoso sul resto della regione.