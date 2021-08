Mercatini, concerti, concorsi di bellezza, mostre d'arte: una rigogliosa domenica di eventi in provincia - IVG.it

“L’estate è la mia stagion favorita: tanto più mi si confà quanto più eccessiva riesce”, solle dire il drammaturgo, poeta e scrittore astigiano Vittorio Amedeo Alfieri. “Parole sante!”, sorremmo dire oggigiorno ad una tale dichiarazione d'”amore” noi narratori contemporanei del piacere della domenica in provincia. Come questa seconda d’agosto, più d’ogni altra fiorente d’eventi: moderne e antiche occasionissime, pentagrammi, fascino ed eleganza, sgargianti colori… Una giornata d’oro!

“Mare, profumo di… shopping!”. Il profumo del mare, insieme a quello dei prodotti della miglior fiera della Liguria, è proprio ciò che sentiremo a Pietra Ligure grazie agli ambulanti del Mercato Riviera delle Palme. La fiera è sempre più garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti che accolgono con il sorriso. Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari troveremo i migliori articoli per goderci al meglio le quattro stagioni.

Prosegue a pieno ritmo il programma di manifestazioni estive di Ceriale. Uno degli appuntamenti clou sarà la musica d’autore italiana del concerto di Fabio Concato. Il famoso cantautore guiderà il pubblico in un ideale viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite e tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui sul palcoscenico i suoi strepitosi amici musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

In piazza Enzo Tortora la “Città delle Torri” eleggerà Miss Albenga Summer, la reginetta dell’estate ingauna, che andrà a rappresentare la Liguria alla finale nazionale di Miss Blumare durante la crociera della MSC Seashore dal 17 al 24 ottobre nel Mediterraneo. Per garantire il rispetto delle normative antiCovid-19 il concorso di bellezza si terrà in tale sede e non nello storico viale Pontelungo, in cui è nato e cresciuto.

A Loano torna il mercatino “Antichità e Collezionismo”, manifestazione che da anni attira appassionati da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri e tappeti dal sapore antico e ricchi di fascino. Tra le bancarelle troveranno posto curiosità, “cose della nonna” e oggetti da collezione e di modernariato.

A Laigueglia Stanza Rada presenta la riflessione degli artisti e illustratori Giulia Pastorino e Carlos Lalvay Estrada “Intro-verso”, a cura di Giulia Guerci. Articolata in due interventi diversi per fisionomia, lettura e posizione l’esposizione ha per filo conduttore la figura del corpo, che nel suo essere sia luogo esplorabile sia mezzo necessario per le esplorazioni si rifà ad un rifugiarsi inteso non solamente come una stasi ma al contempo movimento dentro e al di fuori di sé.