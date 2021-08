Memorial "Fanfoni", mister Ferraro commenta la prestazione del Quiliano&Valleggia - IVG.it

Il Memorial “Fanfoni” è stato un test probante per il Quiliano&Valleggia perché giocato contro Legino e Soccer Borghetto, due squadre di categoria superiore e con giocatori di ottimo livello anche per la Promozione.

Mister Enrico Ferraro guarda oltre le due sconfitte, 4 a 1 contro il Legino e 2 a 0 contro il Soccer Borghetto, e concentra l’attenzione sulla prestazione offerta dalla squadra. “Sono contento di come hanno interpretato le gare i ragazzi. Abbiamo giocato molto bene con il Legino con azioni ben orchestrate, tenendo presente che le gambe non girano al massimo per i carichi di lavoro fatti. Non abbiamo ancora neanche quarantacinque minuti nelle gambe. Mancava anche qualche elemento. Con il Soccer abbiamo tenuto bene il campo, difendendoci bene. Un goal è arrivato su rigore e l’altro a seguito di un’azione centrale. Nel complesso, siamo tutti contenti di questa prima uscita”.

Il Quiliano&Valleggia ha impostato il primo minimatch, contro il Legino, con il 3-5-2. La fluidità di manovra è stata favorita dal doppio regista: il tecnico quilianese ha infatti arretrato capitan Grippo al centro della difesa e inserito il giovane Magnani nel cuore della mediana. Due soluzioni per far partire l’azione di cui i risultati si son visti. Qualche sbavatura di troppo, tuttavia, ha reso il passivo pesante. “Grippo sempre in difesa? Si tratta di una soluzione, che potrebbe essere definitiva. Abbiamo giocato con un modulo diverso, quindi l’ho posizionato lì perché mi serviva un giocatore in grado di saper guidare la squadra”, continua Ferraro, che ha poi aggiunto sorridendo: “Ha fatto due piccoli errori che ci son costati due goal, ma mi ha promesso che non li farà più”. Al di là di ciò, l’importanza di un giocatore come Grippo per una squadra così giovane è fondamentale per tecnico e società: “Davide è il nostra capitano in tutti i sensi, per qualità e perché è un po’ un padre per tutti”.

Come ormai noto, il Quiliano&Valleggia è stato inserito nel girone “B” di Prima Categoria. Ci saranno delle sfide inedite contro un nutrito gruppo di squadre genovesi: “Ci mancheranno le partite con le squadre della Val Bormida, son tutte quasi derby. C’è curiosità per le squadre genovesi: queste sfide potranno aiutarci a far crescere i giovani perché si faranno le ossa in situazioni nuove”.

