Memorial "Bagnasco": la Cairese batte di misura la Carcarese - IVG.it

Cairese e Carcarese sono scese in campo per ricordare Franco Bagnasco. La partita è stata equilibrato, caratterizzata da un buon agonismo sebbene non abbia fatto stropicciare gli occhi. Fattore abbastanza normale in fase di preparazione. Alla fine l’ha spuntata la Cairese, grazie alle reti di Facello e Pastorino. La Carcarese ha accorciato con Bonifacino.

Queste le scelte del tecnico gialloblù Diego Alessi: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Gaggero, 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Facello, 7 Grandoni, 8 Briano, 9 Piacentini, 10 Berretta, 11 Saviozzi. A disp: 12 Galese, 13 Moretti, 14 Prato, 15 Durante, 16 Tamburello, 17 Basso, 18 Pastorino, 19 Brignone, 20 Poggi.

Mister Loris Chiarlone ha optato per questo assetto: 1 Giribaldi, 2 Bonifacino, 3 Mombelloni, 4 Manfredi, 5 Spozio, 6 Croce, 7 Volga, 8 Alò, 9 Ferrotti, 10 Zizzini, 11 Dematteis. A disposizione: 12 Briano, 13 Concas, 14 Gavacciuto, 15 Manti, 16 Clemente, 17 Comparato, 18 Revelli, 19 Ndiaye, 20 Vero.

Aggiornamenti live

1′ Pubblico delle grandi occasioni al Brin. Da notare un nutrito gruppo di supporter giovani supporter della Carcarese sui gradoni opposti alla tribuna principale.

2′ Il primo tiro è della Cairese. Saviozzi calcia forte da fuori. Giribaldi c’è ma non trattiene. Alla fine l’azione si conclude con un nulla di fatto.

5′ Si fa vedere anche la Carcarese in avanti. Calcio d’angolo al quale fa seguito una mischia in area. Qualche protesta ma l’arbitro assegna il fallo per la Cairese.

12′ Saviozzi fa correre Piacentini, che combina con Facello. La conclusione però è debole e facile preda di Giribaldi.

13′ Palla messa in mezzo da Volga, Moraglio esce ma non impatta la sfera. Dal corner seguente, batti e ribatti con la difesa della Cairese che poi spazzi.

15′ La Cairese si dispone con il 3-4-1-2, linea difensiva che in fase di non possesso all’occorrenza passa a quattro. Da monitorare la prestazione del giovane Berretta, che agisce dietro il tandem Piacentini-Saviozzi.

16′ Partita nel complesso equilibrata. La Carcarese dimostra di essere aggressiva ed è tutt’altro che rintanata nella propria metà campo. Difesa a quattro, centrocampo a tre con Spozio play e tris d’attacco formato da Zizzini, Ferrotti e il fresco ex Dematteis.

30′ Monotonia della gara spezzata da Dematteis che va via bene a Colombo e mette in mezzo. Ferrotti, ostacolato dai difensori di casa, non riesce a trovare l’appuntamento con il pallone.

31′ Cairese in vantaggio: spiovente in area che sfugge dalle mani di Girbaldi. Facello è ben appostato e spinge in porta a pochi passi dalla linea il pallone.

44′ Ferrotti serve bene Dematteis che si invola verso la porta. Chiude in corner la difesa della Cairese.

45′ Finisce un primo tempo all’insegna dell’equilibrio e senza particolari sussulti.

Secondo tempo

45′ Si riparte con la Cairese completamente rinnovata. Rimangono soltanto Facello, Doffo e Berretta rispetto al primo tempo. Strategia opposta per Chiarlone, che lascia lo stesso undici in campo.

48′ Azione della Cairese che termina con Pastorino che da dentro l’area calcia a botta sicura. Provvidenziale l’intervento in scivolata di Bonifacino che mura la conclusione. Anche la Cairese inizia a cambiare qualcosa.

7′ Ci prova la Carcarese. Alò si coordina bene ma la conclusione seppur balisticamente apprezzabile è fuori misura e non impensierisce Galese.

8′ Gran conclusione di Facello dalla distanza, Giribaldi è reattivo e in tuffo mette in angolo.

10′ Bella palla filtrante di Pastorino per Poggi. La conclusione non è delle migliori e Giribaldi in uscita riesce a smanacciare.

12′ Bel corner di Pastorino. Stacco di Doffo che gira verso la porta. Bella parata a terra di Giribaldi. Cresce la Cairese, ancora Facello, questa volta con un rasoterra dalla distanza. Girbaldi in presa sicura.

15′ Contropiede della Cairese, Manti si invola verso la porta inseguito dai difensori della Cairese ma calcia troppo centrale. Galese blocca.

21′ Stesso schema di qualche minuto fa. Pastorino batte il calcio d’angolo. Doffo la prende di testa, questa volta però la palla finisce fuori.

25′ Azione della Cairese sulla destra. Cross in mezzo per Basso. L’incornata da posizione favorevole è però imprecisa. Poco, dopo, angolo per la Cairese: Prato impatta bene la sfera che si stampa contro la traversa.

28′ Carcarese vicino al pareggio: cross basso toccato da Manti. La palla carambola sul palo alla sinistra di Galese prima di terminare tra le braccia del portiere.

31′ Filtrante di Pastorino per Poggi, Briano in uscita travolge l’attaccante gialloblù. Pastorino si presenta dagli undici metri e porta la Cairese sul doppio vantaggio.

33′ La Carcarese accorcia le distanze con Bonifacino. La prima conclusione da appena dentro l’area viene respinta bene da Galese, sulla ribattuta il difensore biancorosso è più lesto di tutti e ribadisce in rete.

45′ Dopo il goal della Carcarese, non si sono viste azioni di rilievo. Solo un pallone lanciato in mezzo dalla Carcarese. Qualche scontro e bagarre in area con l’arbitro che ha posto fine alla contesa fischiando un fallo in attacco. Nel frattempo, brutto fallo di Brignone che viene punito con l’espulsione.

48′ Triplice fischio. La Cairese vince il settimo Memorial Franco Bagnasco.