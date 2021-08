Maurizio Ferro entra nell'organigramma del Dego Calcio - IVG.it

Maurizio Ferro, dopo la lunga esperienza nella dirigenza della Cairese, approda al Dego Calcio, squadra che sarà impegnata nel campionato di Seconda Categoria.

Grande soddisfazione da parte del club, come testimonia la nota attraverso la quale è stato annunciato: “Lo annunciamo come un top player perché il suo peso all’interno di una società è importante! Dopo un lungo corteggiamento, Maurizio Ferro è un nuovo dirigente del Dego Calcio! Un volto conosciuto in tutta la Valbormida calcistica che ci porterà la sua preziosa esperienza e professionalità!”.