Margot Gambarotta ritrova la Serie A nella Lazio di Carolina Morace - IVG.it

L’attenzione mediatica sul campionato di Serie A femminile sta aumentando sempre di più. Merito dei top club che hanno allestito formazioni “women” e del conseguente interesse delle televisioni. La nostra provincia inoltre avrà due motivi in più per seguire il campionato che scatterà il 28 agosto.

Quest’anno, infatti, non ci sarà soltanto Emma Errico, passata in estate dal Napoli all’Hellas Verona. Margot Gambarotta ritroverà la massima serie dopo averla abbandonata per completare gli studi universitari. Di ruolo difensore, la classe 1994 aveva già calcato i campi della categoria principe del calcio femminile con la Res Roma.

Conclusa l’esperienza con il Latina, Gambarotta è stata ingaggiata dalla Lazio, in Serie B. Con le biancocelesti, è arrivata la vittoria nel campionato cadetto e la conseguente promozione in A. Un successo ottenuto sotto la guida di una vera icona del calcio femminile italiano e mondiale. L’allenatrice della Lazio è infatti Carolina Morace, calciatrice della nazionale italiana e dodici volte capocannoniere della Serie A.

Margot Gambarotta ha mosso i primi passi nel Legino (foto). In seguito, il passaggio alle realtà genovesi del calcio femminile: Multedo e Molassana Boero. Terminata l’esperienza ligure, la carriera si è poi sviluppata interamente nel Lazio: Res Roma, Latina e capitoline biancazzurre.

La prima sfida del campionato ormai alle porte vedrà Gambarotta sfidare la Sampdoria tra le mura amiche. La partita “savonese” contro l’Hellas Verona è in programma il 5 dicembre.