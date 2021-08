Ceriale. Nel comprensorio di Ceriale sono attualmente in corso le ricerche di Nicoletta, della quale si sono perse le tracce da questa mattina.

La donna potrebbe versare in stato confusionale e perciò non essere più in grado di tornare a casa in autonomia.

Della scomparsa sono stati informati i carabinieri della stazione di Ceriale e delle località limitrofe.

Chiunque dovesse avvistarla può avvisare Marco Mambrin al numero 328.7070037.