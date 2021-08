Magnolia Sporting Club Albenga, valori che vanno ben oltre lo sport - IVG.it

*l’autore è ex sindaco di Albenga e presidente onorario Aero Club Savona

Albenga. A completamento del prestigioso intervento che ha visto uniti in un rapporto sinergico la compagnia privata del Gruppo Zunino di Albenga con gli imprenditori Pellegrini e l’amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Giorgio Cangiano, nella piena operatività sportiva stagionale nella quale si assiste ad un continuo incremento dell’attività, supportata dalla professionale esperienza nel campo della ristorazione dal Coffee House Peter’s, sono state poste le targhe a ricordo di alcuni personaggi che hanno contribuito alla vita sociale della collettività ingauna.

Un’area verde, tra le magnolie, di relax, dedicata all’ing. Giovanni Dario Zunino, tra la Club House ed il campo di padle, una terrazza dedicata alla signora Hesperia De Agostini Zunino, in pieno sole dove gustare le prelibatezze del gestore accompagnate dal sorriso della consorte, la piazzetta con magnolie all’ingresso di via La Malfa dedicata al progettista arch. Paolo Romano, l’area degli spettatori e del “riscaldamento” dedicata all’avv. Donato Cangiano ed il piazzale d’ingresso con il vialetto di collegamento intitolato alla memoria dell’imprenditore Pietro Pellegrini.

Un atto dovuto e un ricordo per non dimenticare chi, negli anni, si è distinto per impegno professionale, dedicandosi, nel tempo libero dal lavoro, alla collettività e ha voluto lasciare un ricordo tralasciando aspetti economici, fino ad arrivare a chi, pur con ideologie diverse, dai banchi del Consiglio comunale ed in varie vesti di amministratore, ha contribuito allo sviluppo della nostra città.

Perché “Magnolia”? Perché le magnolie, a contorno dell’attività sportiva, sono il collegamento tra tutte queste persone, scaturito inizialmente quando un laureando in ingegneria a Genova regalava alla futura sposa il bianco fiore che sarebbe divenuto il loro simbolo, il loro legame sino alla scomparsa.

Perché le magnolie sono le piante che gli amministratori, durante il loro mandato, Zunino, Cangiano e Pellegrini e Romano hanno voluto per rinnovare e sviluppare il verde pubblico nella città di Albenga.

Perché Magnolia è il simbolo di molte iniziative professionali e sociali della famiglia Zunino, la magnolia è la pianta che s’erge presso la Club House dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure, presso le varie realtà edilizie imprenditoriali del gruppo sul territorio che da Andora si spinge a Torre del Mare, quasi una firma, un riferimento, il voler mantenere un ricordo sempre vivo di un percorso, del loro percorso di vita, e dell’insegnamento di coloro che non sono più tra noi.