Lutto a Varazze: è mancato il maresciallo Renato Zeppa - IVG.it

Varazze. Lutto a Varazze per la scomparsa dell’ex carabiniere in pensione Renato Zeppa.

Dopo essere stato in Valbormida negli anni ’80, per anni è stato il Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Varazze, quando ancora era sul Lungo Teiro, e poi, quando venne spostata e costruita nella sede attuale, la comandò ancora per lungo tempo.

Zeppa, ottimo investigatore ma anche persona gioviale. Conosciuta e stimata. Aveva ottant’anni “il Maresciallo”, che portò a termine numerose operazioni che ebbero vasta eco anche su media nazionali.

I funerali, domani pomeriggio alle 14.30 nella Parrocchia dei Santi Nazario e Celso.