Lutto a Carcare per la scomparsa di Valter Bellè, noto imprenditore - IVG.it

Carcare. Una persona molto conosciuta per la professione, legata alla storia della sua famiglia. Cordoglio in Val Bormida per la morte di Valter Bellè, 74 anni, uno dei tre fratelli che per anni hanno portato avanti l’attività di collaudo e manutenzione mezzi a Cosseria.

Padre di Simone e Andrea, noti per la loro vocazione imprenditoriale (attualmente gestiscono il Centro Revisioni Charlot a Carcare), ma anche per il loro passato calcistico che ha visto entrambi protagonisti nelle società valbormidesi, Bellè è sempre stato legato alle associazioni sportive e condivideva con la moglie Marisa la passione per il pallone.

Un gran lavoratore, come lo ricordano tutti, nell’azienda omonima insieme ai fratelli Cesare e Alberto e ultimamente con i figli.