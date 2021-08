Luana Isella in uscita da Cambiamo per non appoggiare Lettieri a Loano, Grande Liguria: "Gesto di grande coraggio" - IVG.it

Loano. Grande Liguria “apprezza il gesto di grande coraggio e coerenza che Luana Isella ha compiuto abbandonando Cambiamo per la scelta fatta di appoggiare la candidatura di Lettieri”. E’ il commento alla decisione di Isella di schierarsi con Piccinini alle elezioni comunali a Loano, in aperto contrasto con il suo partito.

“Il centro destra – scrivono – in più occasioni ha dimostrato che i valori fondanti sono stati sostituiti con la solita politica fatta di accordi forzati per tenere in piedi amministrazioni lontane dal territorio comunale anche e soprattutto nell’azione amministrativa”.

“Noi che siamo il territorio siamo fieri di essere considerati particolaristi e altrettanto fieri di non partecipare in nessun modo al teatrino della politica che penso abbia stufato e disgustato i cittadini”.

“Noi siamo sempre dalla parte dei coerenti coraggiosi che mettono il proprio comune davanti a tutto anche alle comode poltrone per cui appoggiamo senza indugi e con determinazione la scelta fatta da Luana Isella” concludono da Grande Liguria.