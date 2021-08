Loano, pronto il progetto di riqualificazione del lato monte di corso Roma - IVG.it

Loano. In occasione della sua ultima riunione, la giunta comunale loanese guidata dal sindaco Luigi Pignocca ha deliberato di richiedere a Regione Liguria un finanziamento da 500 mila euro per la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato monte di corso Roma.

Il contributo, richiesto nell’ambito del Fondo Strategico Regionale, permetterà di rimettere a nuovo il tratto compreso tra piazza Rocca ed il bastione situato all’incrocio tra lo stesso corso Roma e Campo Cadorna.

Il progetto è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione, la razionalizzazione e l’efficientamento dei sottoservizi nonché il riordino e la riqualificazione dell’arredo urbano.

“Questo intervento – spiega il sindaco Luigi Pignocca – si propone di migliorare la qualità ambientale, paesaggista, architettonica e sociale dell’intera zona, grazie anche all’inserimento di piccole aree verdi, ora assenti. Inoltre, il progetto mira migliorare la mobilità sostenibile e garantire lo sviluppo equilibrato del territorio tramite la sistemazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio. L’opera, dunque, riveste un carattere di estrema necessità per la riqualificazione del centro cittadino”.

Il progetto

Il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria aggiunge: “Nell’intervento saranno utilizzati gli stessi materiali (porfiroide grigio) già adottati per la sistemazione di via Doria e giudicati favorevolmente per le loro caratteristiche di portanza e resistenza. La realizzazione dell’intervento è stata più volte oggetto di numerose richieste in sede di consiglio comunale insieme all’altro intervento di riqualificazione dei ‘caruggetti orbi’ per il quale stiamo definendo l’incarico di progettazione”.