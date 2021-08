Loano, posizionata sul Monte Carmo la statua in onore di Francesco "Le Coq" Gallo - IVG.it

Loano. Una statua in ricordo di Francesco Gallo. E’ stata posizionata oggi sul Monte Carmo da un gruppo di amici di “Le Coq”, loanese doc e autentica memoria storica di Loano scomparso nel 2017 all’età di 79 anni.

L’iniziativa è stata lanciata da Massimo Dellisola e ha trovato immediata sponda in Simone Delmonte. Una rapida raccolta fondi tra gli amici più stretti ha permesso di mettere insieme le risorse necessarie all’acquisto della statua (che raffigura San Francesco d’Assisi) e alla realizzazione di un’apposita targa.

Oggi la statua è stata collocata sugli scogli di Brecante, su quel Monte Carmo che Francesco Gallo tanto amava e che era spesso meta delle sue passeggiate insieme all’inseparabile bastone da passeggio; bastone che dopo la scomparsa del padre il figlio Gianni ha deciso di donare proprio agli “Amici del Carmo”.

Sul monte sono saliti Alina Brogna Molle, Marco Maggi, Simone Dalmonte, Fabio Carrara, Raffaella Rosso, Massimo Torri, Daniela Limonta e Massimo Dellisola. All’interno della statua è stata inserita una pergamena con i nomi dei partecipanti. Gli organizzatori ringraziano “don Giacomo Porro, Riccardo Ferrari e tutte le Cappe Turchine per la benedizione della statua”.

“Francesco è stato il mio personale mentore, ma soprattutto è stato un mio grande amico – spiega Massimo Dellisola – Quando ho lanciato questa iniziativa, molti amici si sono resi disponibili a partecipare in diversi modi. Acquistare una statua e collocarla sul Carmo, sul ‘nostro monte’, ci è sembrato il giusto modo per rendere omaggio alla sua personalità e alla sua figura. Francesco ha dato tanto alla nostra comunità, il suo ricordo non deve mai venire meno”.

In gioventù Francesco Gallo lavorò come infermiere presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Era stato tra i promotori per la creazione della banda musicale di “Santa Maria Immacolata”, di cui poi era stato membro attivo per decenni.

Loanese “purosangue”, Francesco Gallo (soprannominato “Le Coq” in virtù del suo cognome) era un profondo conoscitore della storia e delle tradizioni della città, che cercava di trasmettere ai più giovani e ai “non loanesi” anche attraverso i social-network, sui quali usava scrivere in dialetto ligure.