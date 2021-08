Loano, il Comune mette in vendita immobili ed un terreno con possibilità di "Piano Casa" - IVG.it

Loano. Il Comune di Loano ha messo in vendita una serie di volumi ed un appezzamento di terreno per i quali sarà possibile usufruire del “Piano Casa”, che prevede la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti con incremento volumetrico pari al 35 per cento.

I volumi in vendita, per un totale di 1.587,52 metri cubi, si trovano all’interno del plesso scolastico Mazzini-Ramella. Sono edifici a prevalenza residenziale ed un tempo erano utilizzati come alloggio del custode delle colonie e delle scuole.

Il terreno, invece, si trova all’incrocio tra via dei Prigliani e via Varese ed ha una superficie pari a 1.760 metri quadri.

Le “manifestazioni di interesse” da parte di soggetti disposti ad acquisire edifici e terreno vanno presentate entro le 12 di lunedì 8 novembre.

La documentazione è disponibile sull’Albo Pretorio digitale sul sito istituzionale del Comune di Loano.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Patrimonio del Comune di Loano via mail all’indirizzo patrimonio@comuneloano.it o per telefono al numero 019-675694 interno 205.