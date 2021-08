Loano, al PalaGarassini e Marina di Loano l'Elite Water Polo Summer Camp - IVG.it

Loano. Vedrà impegnati circa 70 ragazzi dai 9 ai 20 anni l’Elite Water Polo Summer Camp, camp estivo di pallanuoto organizzato dalla Elite Water Polo in collaborazione con Doria Nuoto Loano 2000 e con il Comune che si terrà al PalaGarassini e al Marina Beach di Marina di Loano dal 23 al 29 agosto.

L’EWP Summer Camp non è il classico camp di pallanuoto, ma un’esperienza speciale che vedrà i giovani partecipanti allenarsi in piscina insieme a campioni del mondo come Matteo Aicardi, Arnaldo Deserti, Edoardo Di Somma e Stefano Luongo e sperimentare la “vita quotidiana” di squadra: “Trasmetteremo i valori fondamentali come il rispetto delle regole, la disciplina e l’attitudine all’allenamento – spiegano dallo staff tecnico – Chi è già stato con noi potrà raccontarvi quanto sia importante per lo staff di Ewp vivere a stretto contatto con i propri atleti: ci tufferemo in acqua e ci alleneremo con i ragazzi, mangeremo e usciremo insieme a loro, per far capire loro quanto nella vita, come una famiglia, la squadra vince sempre”.

EWP Summer Camp è un connubio di allenamenti intensi, preparazione tecnica, relax e svago. All’interno delle singole giornate si alterneranno due allenamenti con i campioni, pronti a tuffarsi in acqua con i ragazzi per insegnare loro le tecniche e i segreti della pallanuoto. Lavoreranno individualmente con ogni atleta creando un training personalizzato e su misura realizzato dopo aver accuratamente valutato il livello e le necessità dei singoli atleti.

Ci sarà anche la possibilità di usufruire di lezioni e allenamenti con la nutrizionista sportiva Giulia Lungonelli, con il preparatore atletico internazionale Willians Morales, già allenatore di César Cielo, con il personal-trainer specializzato in stretching e mobilità Carol Enrico e con l’ex campione del mondo in apnea ed esperto in tecniche di respirazione Mike Maric: “Tutto ciò consentirà uno sviluppo e un miglioramento atletico dei nostri pallanuotisti, ma sarà accompagnato anche da tanto divertimento e relax, oltre ai tanti servizi presenti all’interno del Loano 2 Village, che ospiterà gli atleti, è infatti prevista una escursione al parco acquatico ‘Le Caravelle’ di Ceriale, con ovviamente anche la possibilità di visitare e vivere tutto ciò che la riviera ligure ha da offrire”.

L'ultimo camp

Tra i partecipanti anche i “Delfini Blu”, squadra di giovani atleti palermitani della pallanuoto paralimpica, che saranno protagonisti di sessioni di waterpolo agility.

Lunedì 30 agosto alle 18, poi, nella piscina olimpionica all’aperto del PalaGarassini si terrà un open-day di pallanuoto con ospite il campione Matteo Aicardi.

Le due iniziative si inseriscono nel più ampio progetto volto a riportare la pallanuoto a Loano mediante la creazione di un settore giovanile in grado di formare nuovi atleti.