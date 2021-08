Loano 2021, Piccinini inaugura il point elettorale: "I giovani e le loro idee per rinnovare la città" - IVG.it

Loano. Ha preso il via dal nuovo point elettorale di via Garibaldi 124, nel cuore del centro storico cittadino, la corsa di Giacomo “Jimmy” Piccinini alla poltrona di sindaco di Loano.

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione della “base operativa” della lista Nuova Grande Loano, un passaggio che segna l’inizio della campagna elettorale che, ai primi di ottobre, porterà al rinnovo dell’amministrazione comunale loanese.

“Non si poteva che partire da qua, dal centro di Loano – conferma Piccinini – Il nostro obiettivo era ed è creare un gruppo di persone che lavori e ami Loano. Non c’è nessun partito, ci sono solo persone che si vogliono impegnare per far bella la città”.

Piccinini è tornato “in campo” dopo dieci anni di pausa. La sua ultima esperienza in amministrazione, infatti, era stata in qualità di assessore del Vaccarezza Bis. Una scelta, la sua, quasi “forzata” a causa della situazione in cui, a suo dire, versa la città: “I cittadini di chiedono di cambiare e noi ci offriamo come cambiamento vero – afferma – La nostra lista è composta da molti sono giovani che non si sono mai impegnati in amministrazione o in politica. Sono solo giovani che amano la loro città e che hanno deciso di partecipare attivamente alla lista e al governo della città”.

L’avversario è Luca Lettieri, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra: “Noi sappiamo come siamo e il valore che abbiamo – ribadisce Piccinini – Dall’altra parte c’è un un gruppo di centrodestra unito. Quindi vedremo cosa succederà”.

Piccinini ha un giudizio piuttosto severo del lavoro svolto dalle due amministrazioni di Luigi Pignocca: “Penso che si potesse fare meglio, altrimenti non saremmo scesi in campo – sottolinea – Tra i principali punti del nostro programma ci sono le manutenzioni, la pulizia, il decoro della città. Questi sono i più importanti. E poi vogliamo sognare. Con noi ci sono giovani capaci, preparati. Abbiamo bisogno di questo: di idee e di ragazzi che vedano il futuro da qui al 2040. Noi cercheremo di progettare la città da qui a quella data”.

Virginia Rovelli e Giacomo Piccinini

E a proposito di ragazzi, la candidata più giovane candidata è Virginia Rovelli, assistente sociale di 26 anni: “E’ importante mettersi in gioco – dice spiegano le ragioni della sua candidatura – Non basta lamentarsi che le cose non vanno, è giusto mettersi in gioco e provare a cambiarle. E questo è qualcosa che devono fare soprattutto i giovani”.