Loano 2021, Paolino risponde a Franco: "Nuova Grande Loano è federalista e autonomista, non ha colore" - IVG.it

Loano. “Grande Liguria non è un movimento di destra né di sinistra, e ci stiamo stufando di ripeterlo”. Con queste parole Roberto Paolino (Nuova Grande Loano) risponde a Roberto Franco, secondo cui la lista porterebbe “il simbolo di movimenti legati alla Lega e alla destra”.

Franco, che recentemente ha comunicato il suo addio ufficiale al PD (che a quanto pare gli avrebbe negato di ricandidarsi), ieri aveva affermato che “il centrosinistra in questo momento pare diviso ed alleato a forze politiche che con il centrosinistra c’entrano ben poco. La recente notizia che la lista ‘Nuova Grande Loano’ pare porti il simbolo di Movimenti legati alla Lega e alla destra, quali ‘Grande Liguria’ Chiappori Presidente, Grande Nord e Partito del Veneto, mi rattrista profondamente in quanto vede iscritti al centrosinistra appoggiare movimenti che abbiamo sempre osteggiato”.

Parole che Paolino respinge con forza: “Noi siamo federalisti ed autonomisti. La dimostrazione è palese: alle scorse elezioni regionali ci siamo presentati da soli. Per cui invitiamo il consigliere in questione a non dire inesattezze sul nostro conto. Noi infatti appoggiamo liste civiche perché ci riteniamo un movimento civico, che nulla ha da spartire con la partitocrazia”.