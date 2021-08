Loano 2021, Melgrati lancia Cepollina: "Sarà lui a tenere alta la bandiera di Forza Italia" - IVG.it

Loano. “A Loano la bandiera di Forza Italia sarà tenuta alta da Giovanni Battista Cepollina”. A scriverlo, su Facebook, è il sindaco di Alassio e coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati.

Che spiega: “Giovanni Battista Cepollina, coordinatore cittadino di Loano di Forza Italia, ha il compito di rappresentare Forza Italia nella coalizione di centro-destra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Toti per Loano e appunto Forza Italia, che sosterrà il candidato sindaco Luca Lettieri”.

“Invito tutti i sostenitori loanesi del partito, che fa capo al Presidente Silvio Berlusconi, a votare e far votare il nostro coordinatore cittadino, Giovanni Battista Cepollina, da sempre bandiera di Forza Italia e nella sua storia politica e amministrativa già Assessore al Turismo del Comune di Loano, per due volte Consigliere Comunale e per un mandato Consigliere Provinciale” conclude Melgrati.