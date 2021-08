Loano 2021, il sindaco Pignocca "bacchetta" Piccinini: "Solo ora si lamenta, prima cercava appoggio dall'amministrazione" - IVG.it

Loano. Il sindaco uscente di Loano Luigi Pignocca non ci sta e dopo le esternazioni del candidato alla carica di primo cittadino Giacomo Piccinini, che non ha risparmiato critiche all’attuale amministrazione, ribatte colpo su colpo rispetto alle sue dichiarazioni.

“Spiace constatare certe affermazioni, considerando che Piccinini si è visto in Comune quattro o cinque volte e sempre per questioni di interesse personale e professionale come situazioni inerenti ai condomini da lui gestiti, trovando, tra l’altro, appoggio dall’amministrazione comunale” afferma Pignocca.

“Solo ora si lamenta, e prima? Perché non hai mai espresso alcuna critica?” si chiede ironicamente il primo cittadino loanese.

“E’ chiaro che quanto detto ha solo il sapore di banale polemica elettorale, in quanto certe riflessioni, per coerenza, sarebbe stato opportuno farle prima, nel caso”.

E Pignocca, poi, entra nel merito della corsa elettorale: “Inoltre, credo che millantare la sua come lista puramente civica mi pare davvero bizzarro, in quanto ha un chiaro orientamento sul centro sinistra, aspetto legittimo ma da chiarire rispetto all’elettorato”.

Quanto alla presenza nella lista a sostegno di Piccinini di Luana Isella e altri componenti dell’ex coalizione di centro destra usciti dalla maggioranza negli ultimi mesi per comporre il gruppo misto nel parlamentino loanese: “La nostra compagine ha espresso diverse sensibilità nell’ultimo mandato amministrativo, tuttavia spiace vedere un cambio di rotta repentino rispetto a quanto professato per anni e anni, ma ognuno è libero di fare le proprie scelte”.

“Tra l’altro, è giusto evidenziare come le pratiche e le delibere discusse negl’ultimi Consigli comunali sono state approvate anche da loro e da tutta la maggioranza che si era presentata alla precedente tornata elettorale” conclude Pignocca.