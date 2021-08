Loano 2021, Fratelli d'Italia sostiene Luca Lettieri: "E' il candidato del centro destra" - IVG.it

Loano. A Loano Fratelli d’Italia sostiene Luca Lettieri alle amministrative del 3 e 4 ottobre.

“E’ il candidato sindaco del centrodestra e insieme al centrodestra noi siamo presenti nel governo della nostra Regione ed in tante altre realtà locali – dichiara il coordinatore provinciale Claudio Cavallo. Con chiarezza e coerente lealtà Fratelli d’Italia sarà al suo fianco con il proprio simbolo, i propri candidati e con i numerosi iscritti”.

Lettieri ha già ricevuto il sostegno di Forza Italia e del Partito Liberale. “Sono felice – aveva detto il coordinatore regionale del partito Mirko Odepemko – di poter dare tutto il supporto possibile in questa campagna elettorale che vede il simbolo del PLE Liguria a fianco dei simboli degli altri partiti del centrodestra, in una città importante del ponente ligure come Loano. Sicuro che questo sia l’inizio di una serie di accordi di sostegno e collaborazione attiva con il centrodestra in altre città liguri, impegnate nella tornata amministrativa di ottobre”.

“Ritengo – aveva detto Lettieri in occasione della presentazione della propria candidatura – che per far crescere una comunità sia necessario mantenere costantemente aperto un canale di comunicazione diretta tra le persone ed il Comune. Ascoltare, impegnarsi in prima persona e cercare di risolvere i problemi è ciò che ho sempre cercato di fare in questi 24 anni e che cercherò di fare anche in futuro. La mia storia, passata, presente e futura, siete voi”.